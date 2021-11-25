Для подорожей без обмежень: у Києві шахраї продавали фейкові посвідчення ОБСЄ (фото)

За інформацією прокуратури, члени угруповання брали за підроблене посвідчення 1,5 тисячі євро.

Столичні правоохоронці викрили злочинну групу та повідомили про підозру у шахрайстві низці осіб, які продавали посвідчення якоїсь міжнародної організації, якої насправді не існувало. У назві фігурувала абревіатура ОБСЄ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

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Печерська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цій справі, що класифікується за ст. 190 КК України (шахрайство). Слідство стверджує, що в українській столиці працювала ОЗУ, представники якого виготовляли та продавали посвідчення учасників т.зв. "Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ" (International Diplomatic Mission).

[ + – ] Підроблені посвідчення членів ОБСЄ

Підозрювані зареєстрували громадські організації, назви яких були схожими на назви офіційного представництва ОБСЄ в Україні. Працював сайт, схожий на офіційний вебресурс установи.

[ + – ] Слідча операція

Охочі платили по 1500 євро, щоб стати учасниками "дипломатичної місії ОБСЄ", їм видавали посвідчення, що нагадували оригінальні.

Повідомлялося, що ці документи давали право на перетин кордону зеленим коридором без карантинних обмежень, а через рік після вступу в організацію своїм жертвам шахраї, серед іншого, обіцяли видати дипломатичні паспорти, надавати соціальну допомогу та безкоштовне лікування за кордоном.

[ + – ] Підроблені посвідчення членів ОБСЄ та паспорти

Правоохоронці провели обшуки та вилучили безліч підроблених посвідчень із символікою ОБСЄ, а також печатки та бланки організації, якої не існує.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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