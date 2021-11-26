"Фокстрот", LiqPay и микрокредиты. У клиента Приватбанка украли 100 000 грн с кредитной карты (фото)

В отделении "Приватбанка", мужчина узнал о том, что по данным транзакциям банк уже начисляет проценты.

Клиент "ПриватБанка" Игорь Усатюк стал жертвой мошенников, которым удалось украсть с его карты "Универсальная" 100 000 грн. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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Мужчина сообщил, что с его карты "Универсальная", которую он получил в отделении "Приватбанка" к обычной карте для выплат "в нагрузку", были осуществлены денежные переводы на 6 разнличных счетов на сумму 50 000 грн через сервис "LiqPay — простые платежи". Это выяснилось после того, как Усатюк попытался оплатить картой покупку ЖД билетов, но не смог, потому что карта оказалась заблокированной. Такие переводы стали возможны в силу того, что кредитный лимит на карте клинетом не был обнулен через приложение "Приват 24".

Во время разбирательств в отделении "Приватбанка", Усатюк узнал о том, что по данным транзакциям банк уже начисляет проценты.

Кроме того, мужчина обнаружил, что на остальную сумму в 44297 грн совершена покупка дорогой техники в магазине "Фокстрот" Кривого Рога, в котором, по его словам, он никогда не был. Более всего в этой ситуации его возмутил тот факт, что сотрудники магазина оформили покупку, как "оплату частями" в размере почти 50 тыс. гривен без единой подписи и проверки документов. Однако, по словам Усатюка, в магазине утверждают, что мошенники назвали проверочный код, который должен приходить на номер подвязанного к владельцу карты мобильного телефона.

Усатюк в своем посте указал на то, что с апреля 2021 года действует правило, которое предусматривает проверку финансовых операций по картам, если они превышают 5000 грн. А сотрудники "Фокстрота", вероятно, этим правилом пренебрегли.

В то же время оператор мобильной связи Vodafone Ukraine заявил, что не контролирует переадресации номеров и поэтому отследить ничего невозможно.

В итоге мужчина обратился в полицию и написал заявление. По факту мошенничества открыто уголовное производство, однако Усатюк задается вопросом, существуют ли в подразделении Киберполиции специалисты, которые могут решить данную проблему?

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2021 года в мире люди потеряли более 20 миллиардов долларов из-за мошенничества с онлайн-платежами. По данным исследований компании Juniper Research, лидером по количеству подобных преступлений является Китай.