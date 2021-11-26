"Фокстрот", LiqPay та мікрокредити. У клієнта ПриватБанку вкрали 100 000 грн з кредитної картки (фото)

У відділенні "Приватбанку" чоловік дізнався про те, що за цими транзакціями банк уже нараховує відсотки.

Клієнт "ПриватБанку" Ігор Усатюк став жертвою шахраїв, яким вдалося вкрасти з його картки "Універсальна" 100 000 грн. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Чоловік повідомив, що з його картки "Універсальна", яку він отримав у відділенні "ПриватБанку" до звичайної картки для виплат "на навантаження", було здійснено грошові перекази на 6 різних рахунків на суму 50 000 грн через сервіс "LiqPay — прості платежі". Це з'ясувалося після того, як Усатюк спробував оплатити карткою купівлю залізничних квитків, але не зміг, тому що картка виявилася заблокованою. Такі перекази стали можливими через те, що кредитний ліміт на карті клієнтом не був обнулений через додаток "Приват 24".

Під час розгляду у відділенні "ПриватБанку" Усатюк дізнався про те, що за цими транзакціями банк уже нараховує відсотки.

Крім того, чоловік виявив, що на решту суми 44297 грн здійснено купівлю дорогої техніки в магазині "Фокстрот" Кривого Рогу, у якому, за його словами, він ніколи не був. Найбільше в цій ситуації його обурив той факт, що співробітники магазину оформили купівлю як "оплату частинами" в розмірі майже 50 тис. гривень без жодного підпису та перевірки документів. Проте, за словами Усатюка, у магазині стверджують, що шахраї назвали код перевірки, який має приходити на номер підв'язаного до власника картки мобільного телефону.

Усатюк у своєму пості зазначив, що з квітня 2021 року діє правило, яке передбачає перевірку фінансових операцій за картками, якщо вони перевищують 5000 грн. А співробітники "Фокстроту", ймовірно, цим правилом знехтували.

Водночас, оператор мобільного зв'язку Vodafone Ukraine заявив, що не контролює переадресації номерів і тому відстежити нічого неможливо.

У результаті чоловік звернувся до поліції та написав заяву. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, проте Усатюк задається питанням, чи існують у підрозділі Кіберполіції фахівці, які можуть вирішити цю проблему?

Раніше повідомлялося, що за перші чотири місяці 2021 року у світі люди втратили понад 20 мільярдів доларів через шахрайство з онлайн-платежами. За даними досліджень компанії Juniper Research, лідером за кількістю таких злочинів є Китай.