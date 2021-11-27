Взрыв газа в Новой Одессе. Под завалами людей ищут собаки, работают больше 100 спасателей (фото, видео)

Квартиры на верхних этажах уничтожены, под завалами остаются люди — к поискам привлекли служебных собак. Местные СМИ сообщают о погибших и пострадавших. Мужчине ампутировали руку, другой скончался от сердечного приступа.

В городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, об этом сообщила областная Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Взрывная волна разрушила угловую часть дома и обрушила перекрытия между четвертым и пятым этажами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Информация о жертвах уточняется, по предварительным данным, на месте найдено тело женщины. У одного из пострадавших сломана рука и поврежден позвоночник, еще двое – в шоковом состоянии. Несколько человек, по данным издания Новости-N, заблокированы под развалинами, спасатели установили с ними голосовой контакт. Как минимум два человека заблокированы на пятом этаже.

[ + – ] Квартиры разрушены на 4-м и 5-м этажах Фото: mvs.gov.ua

[ + – ] Взрыв бытового газа в Новой Одессе

Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко сообщил, что одному мужчине из-за взрыва ампутировали руку — его доставили в больницу скорой медицинской помощи. А в соседнем подъезде у мужчины случился сердечный приступ, он скончался.

[ + – ] Под развалинами дома могут быть несколько человек Фото: suspilne.media

По официальной информации, взрыв разрушил квартиры на 4-м и 5-м этажах, однако жильцы утверждают, что уничтожены квартиры и на третьем этаже.

[ + – ] Взрыв газа в Новой Одессе: комментарий ГСЧС

Из подъезда эвакуировали 50 жильцов, кран спасателей демонтирует разрушенные конструкции дома.

[ + – ] К месту происшествия направили 24 единицы техники Фото: dsns.gov.ua

На место приехали шесть карет скорой помощи — три местные и три – из Николаева. К ликвидации последствий взрыва привлекли 107 человек и 24 единицы техники.

Рассматриваются две основные версии случившегося: взрыв бытового газа и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

Напомним, что в Днепре 15 ноября взорвали старое здание бывшего Метизного завода.