В Днепре взорвали старое здание завода "Днепрометиз" (фото, видео)

На месте разрушенного завода планируют возвести торговый центр.

Сегодня ночью в Днепре взорвали старое здание бывшего Метизного завода, который был расположен на Набережной Заводской. Видео момента взрыва распространили в Telegram-каналах.

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Перед началом подрывных работ с двух сторон были перекрыты участки дорог Набережной Заводской и улицы Павлова. Здание решили не разбирать с помощью тяжелой техники из-за проходящей рядом с заводом линии электропередач, которые нужно было бы отключить на длительное время.

Как сообщает "Информатор", вместо бывшего "Днепрометиза", который находился на земельном участке с общей территорией в 12 гектаров, планируют построить супермаркет. Подробности проекта застройки пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре в пятиэтажном доме возник пожар. Местные жители рассказали, что сначала услышали взрыв, а потом увидели, как из окна квартиры на втором этаже повалил черный дым.

В Днепре неподалеку от Сичеславской Набережной на реке образовался "остров", который, по словам экспертов, имеет "искусственное" происхождение. Остров образовался в результате незаконных выбросов канализации в реку.