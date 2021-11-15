У Дніпрі підірвали стару будівлю заводу "Дніпрометиз" (фото, відео)

На місці зруйнованого заводу планують звести торговий центр.

Сьогодні вночі в Дніпрі підірвали стару будівлю колишнього Метизного заводу, що була розташована на Набережній Заводській. Відео моменту вибуху поширили в Telegram-каналах.

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Перед початком підривних робіт із двох сторін було перекрито ділянки доріг Набережної Заводської та вулиці Павлова. Будівлю вирішили не розбирати за допомогою важкої техніки через лінію електропередач, що проходить поруч із заводом, які потрібно було б відключити на тривалий час.

Як повідомляє "Інформатор", замість колишнього "Дніпрометизу", який був розташований на земельній ділянці з загальною територією 12 гектарів, планують побудувати супермаркет. Подробиці проекту забудови поки що не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в п'ятиповерховому будинку виникла пожежа. Місцеві жителі розповіли, що спочатку почули вибух, а потім побачили, як із вікна помешкання на другому поверсі повалив чорний дим.

У Дніпрі неподалік Січеславської Набережної на річці утворився "острів", який, за словами експертів, має "штучне" походження. Острів утворився внаслідок незаконних викидів каналізації в річку.