У Дніпрі через незаконні каналізаційні стоки утворився новий "острів" (відео)
За словами біолога Григорія Шматкова, небезпека таких островів полягає у виділенні токсичних газів і інших отруйних речовин через бактерії, що розкладаються.
У місті Дніпро неподалік від Січеславської Набережної на річці утворився "острів" штучного походження, йдеться в сюжеті 11-го каналу, розміщеному в Youtube.
Доктор біологічних наук Григорій Шматков стверджує, що виник штучний острів в зв'язку з незаконними каналізаційними викидами в Дніпро, в зв'язку з тим, що в них міститься глина.
У сюжеті стверджується, що неподалік від нового острова розташований ряд закладів громадського харчування, а також стік дощової каналізації.
Вчений звертає увагу на те, що при утворенні подібних островів в повітрі і на поверхні самого острова відбувається активне розмноження, а потім і розкладання різних бактерій.
При цьому процесі виділяються токсичні гази і інші шкідливі речовини. Така ж доля, на думку Григорія Шматкова, очікує і цей острівець.
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