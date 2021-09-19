У Дніпрі через незаконні каналізаційні стоки утворився новий "острів" (відео)

За словами біолога Григорія Шматкова, небезпека таких островів полягає у виділенні токсичних газів і інших отруйних речовин через бактерії, що розкладаються.

У місті Дніпро неподалік від Січеславської Набережної на річці утворився "острів" штучного походження, йдеться в сюжеті 11-го каналу, розміщеному в Youtube.

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Доктор біологічних наук Григорій Шматков стверджує, що виник штучний острів в зв'язку з незаконними каналізаційними викидами в Дніпро, в зв'язку з тим, що в них міститься глина.

У сюжеті стверджується, що неподалік від нового острова розташований ряд закладів громадського харчування, а також стік дощової каналізації.

Вчений звертає увагу на те, що при утворенні подібних островів в повітрі і на поверхні самого острова відбувається активне розмноження, а потім і розкладання різних бактерій.

[ + – ] Штучний острів в Дніпрі

При цьому процесі виділяються токсичні гази і інші шкідливі речовини. Така ж доля, на думку Григорія Шматкова, очікує і цей острівець.

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