Море в Одесі після зливи покрилося дивними білими плямами (відео)
В Аркадії відпочивальники скаржаться на нестерпний сморід, причина якого поки не з'ясована.
В Одесі після сильної зливи, яка пройшла напередодні, Чорне море покрилося білими плямами невідомого походження, повідомляє в Telegram співтовариство "Новости.LIVE Odesa".
Відеокадри були зняті на пляжі Аркадія, на них видно, що найбільше дивної піни поблизу хвилерізу. А відпочивальники на пляжі скаржаться на сильний сморід.
"Біля клубу Ibiza берег у великих білих плямах, які схожі на піну. Видовище неприємне, на пляжі стоїть сморід", — сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Хаджибейському лимані, розташованому в семи кілометрах на північний захід від Одеси на берег викинуло з Чорного моря тисячі дохлих риб і креветок.
Також ми писали, що в січні в Одесі через різницю температури повітря і температури моря утворилося рідкісне природне явище: вода в Чорному морі "закипіла".
А в жовтні минулого року Чорне море біля Одеси стало червоним через велику кількість одноклітинних водоростей.