Море в Одессе после ливня покрылось странными белыми пятнами (видео)

В Аркадии отдыхающие жалуются на невыносимую вонь, причина которой пока не выяснена.

В Одессе после сильного ливня, прошедшего накануне, Черное море покрылось белыми пятнами неизвестного происхождения, сообщает в Telegram сообщество "Новости.LIVE Odesa".

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Видеокадры были сняты на пляже Аркадия, на них видно, что больше всего странной пены около волнореза. А отдыхающие на самом пляже жалуются на сильную вонь.

"Около клуба Ibiza берег в больших белых пятнах, которые похожи на пену. Зрелище неприятное, на пляже стоит вонь", – сказано в сообщении.

[ + – ] Странные пятна на море

Ранее сообщалось, что в Хаджибейском лимане, расположенном в семи километрах к северо-западу от Одессы на берег выбросило из Черного моря тысячи дохлых рыб и креветок.

Также мы писали, что в январе в Одессе из-за разницы температуры воздуха и температуры моря образовалось редкое природное явление: вода в Черном море "закипела".

А в октябре прошлого года Черное море около Одессы стало красным из-за большого количества одноклеточных водорослей.