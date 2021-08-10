Невыносимое зловоние: пляж под Одессой укрыт тысячами дохлых рыб и креветок (видео)
Мертвыми морскими обитателями "усыпан" пляж на Хаджибейском лимане. В причинах еще предстоит разобраться местной природоохранной службе.
На Хаджибейском лимане, расположенном в семи километрах к северо-западу от Одессы на берег выбросило из Черного моря тысячи дохлых рыб и креветок, сообщают местные паблики и Telegram-каналы.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Perepichka News", видно, что зона берега практически полностью устелена мертвыми морскими обитателями.
Сообщается, что подобную картину могут наблюдать посетители местного пляжа, при этом они говорят, что из-за разлагающихся обитателей моря запах просто ужасный.
"Хаджибей. Креветки и рыба на берегу дохлая, запах как в аду", — сказано в описании к видео, размещенного на Youtube.
О причинах массовой гибели морских обитателей на данное время ничего неизвестно. В местных природоохранных службах ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, в Бердянске отдыхающие жалуются на то, что не могут поплавать в Азовском море из-за огромного количества медуз.
Позже появилась информация о том, что в Запорожской области обратили внимание на наличие дельфинов прямо рядом с берегом, а медуз в этом селе не видели после недавнего шторма.
Фокус писал о том, что нашествие медуз на Азовском море стало поводом для мемов в соцсетях.