Нестерпний сморід: пляж під Одесою вкритий тисячами дохлих риб і креветок (відео)

Пляж на Хаджибейському лимані усипаний мертвими морськими мешканцями, відпочивальники скаржаться на сильний сморід.

На Хаджибейському лимані, розташованому в семи кілометрах на північний захід від Одеси на берег викинуло з Чорного моря тисячі дохлих риб і креветок, повідомляють місцеві спільноти і Telegram-канали.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрах, опублікованих Telegram-каналом "Perepichka News", видно, що зона берега практично повністю встелена мертвими морськими мешканцями.

Повідомляється, що подібну картину можуть спостерігати відвідувачі місцевого пляжу, при цьому вони говорять, що через мешканців моря, які розкладаються, запах просто жахливий.

"Хаджибей. Креветки і риба на березі дохла, запах як у пеклі", — сказано в описі до відео, розміщеного на Youtube.

[ + – ] Пляж на Хаджибейському лимані

Про причини масової загибелі морських мешканців наразі нічого невідомо. У місцевих природоохоронних службах ситуацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, в Бердянську відпочивальники скаржаться на те, що не можуть поплавати в Азовському морі через величезну кількість медуз.

Пізніше з'явилася інформація про те, що в Запорізькій області звернули увагу на наявність дельфінів прямо поруч із берегом, а медуз у цьому селі не бачили після нещодавнього шторму.

Фокус писав про те, що навала медуз на Азовському морі стала приводом для мемів у соцмережах.