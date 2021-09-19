В Днепре из-за незаконных канализационных стоков образовался новый "остров" (видео)

По словам биолога Григория Шматкова, опасность таких островов заключается в выделении токсичных газов и других ядовитых веществ из-за разлагающихся бактерий.

В городе Днепр неподалеку от Сичеславской Набережной на реке образовался "остров" искусственного происхождения, идет речь в сюжете 11-го канала, размещенном в Youtube.

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Доктор биологических наук Григорий Шматков утверждает, что возник искусственный остров в связи с незаконными канализационными выбросами в Днепр, в связи с тем, что в них содержится глина.

В сюжете утверждается, что неподалеку от нового острова расположен ряд заведений общественного питания, а также сток дождевой канализации.

Ученый обращает внимание на то, что при образовании подобных островов в воздухе и на поверхности самого острова происходит активное размножение, а затем и разложение различных бактерий.

[ + – ] Искусственный остров в Днепре

При данном процессе выделяются токсичные газы и другие вредные вещества. Такая же судьба, по мнению Григория Шматкова, ожидает и этот островок.

Напомним, в августе в Одессе после сильного ливня Черное море покрылось белыми пятнами неизвестного происхождения.

А в июне на берегу Киевского моря обнаружили множество трупов мертвого судака.

Каждый год в украинских реках и водохранилищах начинают цвести водоросли. Чем опасно это цветение, объяснил Фокусу директор Института гидробиологии НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Афанасьев.