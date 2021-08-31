Фосфор в воде и кисель из водорослей. Почему Днепр цветет и чем это опасно

Исследователи говорят, что с цветением водорослей бороться невозможно. Но есть несколько способов регулировать их количество.

Ежегодно водоросли в украинских реках и водохранилищах начинают цвести, и каждый год кажется, что ситуация ухудшается. Как на самом деле обстоят дела, а также чем опасно цветение водорослей, Фокусу объяснил директор Института гидробиологии НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Афанасьев.

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"Следует понимать, что цветение воды – это природный процесс, который был и будет. Основной вопрос заключается в том, насколько интенсивно это цветение. На размножение водорослей в реках влияет много факторов, как климатических, так и экологических", – говорит ученый.

По словам Сергея Афанасьева, в числе климатических причин можно назвать температуру воды и проточность рек. При низкой температуре и большой проточности водоросли размножаются намного меньше. Основной экологический фактор — загрязнение воды азотом и фосфором.

В 90-х объем водорослей на один кубометр воды составлял около 6 граммов, а сейчас – максимум 20-30

"Наличие азота и фосфора в реках и водохранилищах увеличивается за счет органических стоков, среди которых коммунальные стоки, а также стоки с полей, откуда в воду попадают удобрения. Но основной причиной загрязнения все же являются моющие средства, и не столько бытовые, сколько промышленные. Например, молочная промышленность широко использует средства, содержащие фосфаты", – отмечает эксперт.

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Доктор биологических наук подчеркивает, что в украинских реках цветут разные водоросли и уровень опасности у них разнится. Например, зеленые водоросли всегда присутствовали в наших реках — это корм для рыб, зоопланктона и других обитателей рек. Но зеленые водоросли постепенно вытесняются агрессорами: на них наступают сине-зеленые водоросли (или цианобактерии), которые вырабатывают токсины.

[ + – ] Сине-зеленые водоросли вырабатывают токсины Фото: obozrevatel

На сегодня установлено 46 видов цианобактерий, способных вырабатывать токсичные продукты метаболизма, которые представляют опасность для здоровья людей и животных.

"Сине-зеленые водоросли могут вызывать аллергию и другие негативные эффекты. При этом вырабатываемые ими токсины могут накапливаться в окружающей среде, становясь еще более опасными", – говорит директор Института гидробиологии.

Цветение водорослей — давняя проблема

По словам эксперта, ситуация с цветением водорослей в стране ухудшается, но далеко не критична, в 60-70-х годах было намного хуже. Тогда "кисель" из водорослей в днепровских водохранилищах был гуще в 5-17 раз.

"В те годы основными причинами такого обильного цветения воды стало затопление больших площадей плодородных сельскохозяйственных земель. В воду попало большое количество веществ, которые являются пищей для сине-зеленых водорослей. В то время из каждого кубометра воды можно было выцедить около 3 кг водорослей", – отмечает ученый.

Афанасьев также добавляет, что позже масштабы цветения водорослей начали снижаться, и так продолжалось до 2000-х годов. После этого количество водорослей в водоемах снова начало расти.

"В 90-х объем водорослей на один кубометр воды составлял около 6 граммов, а сейчас – максимум 20-30", – рассказывает Афанасьев.

[ + – ] Цветение воды Фото: podrobnosti.ua

"Удобряем воду — получаем урожай водорослей"

Глава Института гидробиологии говорит, что бороться с цветением водорослей невозможно, поскольку это одна из самых архаических форм жизни на Земле, которая смогла пережить времена вселенских катаклизмов. Но люди могут регулировать уровень цветения водорослей, именно в этом и кроется решение проблемы.

"Например, Кабмин принял постановление, которое ограничивает содержание фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах. И этот шаг действительно в силах повлиять на ситуацию, поскольку рост цветения водорослей с 2000-х годов начался именно из-за фосфора в воде. Мы начали "удобрять" воду и получили урожай водорослей", – говорит эксперт.

Отметим, что новые правила вступают в силу с 31 декабря 2023 года, но производителей бытовой химии призывают начать процесс раньше срока.

Кроме этого, ситуацию можно улучшить путем регулирования стока Днепра с помощью режима работы ГЭС.

"На данный момент украинские ГЭС работают на увеличение прибыли, но если озаботиться качеством воды, то режимы работы должны быть изменены", – отмечает Сергей Афанасьев.

Люди могут регулировать уровень цветения водорослей — именно в этом кроется решение проблемы

Эксперт добавляет, что существуют научные наработки для регулирования работы ГЭС, но они привязаны к реалиям 70-80-х годов, а потому устарели. Необходимо провести новые исследования, и на основе этих данных разработать механизм, который увеличит проточность воды.

Некоторые подвижки в этом направлении уже есть.

"Достигнута договоренность с министром экологии Романом Абрамовским о подготовке программы, которая позволит провести соответствующие исследования. Данные помогут пересмотреть режим работы ГЭС, чтобы остановить, а возможно, и уменьшить цветение воды", – подводит итог Афанасьев.

Стоит подчеркнуть, что водоросли цветут не только в Украине. Например, в этом году в Турции начало курортного сезона оказалось под угрозой срыва из-за "морских соплей" – толстого слоя слизи, распространившегося вдоль Мраморного моря недалеко от Стамбула.

Морская слизь – это природный ил, который образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погода и загрязнения воды.

Опасные сине-зеленые водоросли также в этом году были обнаружены в реках и озерах Вашингтона, США. Департамент здравоохранения штата Вашингтон предупреждал население об опасности, а также описывал цвет водорослей "как гороховый суп, имеющий сине-зеленый или бирюзовый цвет".

Американские эксперты отмечали, что сильная жара летом и более низкий уровень воды, создают идеальные условия для роста и размножения организмов.