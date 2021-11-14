У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)

За словами місцевих мешканців, вибух стався у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Абхазькій. В результаті виникла пожежа та загинули двоє місцевих жителів.

Рано вранці, в неділю, 14 листопада, у п'ятиповерхівці на вулиці Абхазькій у Дніпрі сталася пожежа. Про нього повідомили Службу порятунку "101" о 6.22 ранку. Під час ліквідації НП пожежники виявили тіла 54-річного чоловіка та жінки, особа якої встановлюється, повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

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Фото: Пресслужба ДСНС

Як повідомляє місцеве видання Інформатор, місцеві жителі спочатку почули вибух, а потім побачили, як з вікна квартири на другому поверсі повалив чорний дим. Після цього вони викликали пожежників.

За словами пожежників, вогонь знищив меблі та інші речі в квартирі. Загальна площа пожежі залишила 30 кв. Пожежу було локалізовано о 6.48, а вже о 7.10 ранку повністю ліквідовано.

Причини виникнення пожежі наразі не встановлені.

Нагадуємо, в Одесі спалахнув популярний нічний клуб. Пожежа охопила близько 400 кв. метрів будівлі.

А в африканській країні Нігер внаслідок пожежі загинули 25 дітей. Пожежа сталася у навчальних класах, збудованих із соломи та дерева.