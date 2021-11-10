В Одесі спалахнув популярний нічний клуб TrueMan (фото, відео)

Пожежа спалахнула в клубі, розташованому на пляжі, і охопила близько 400 кв. метрів будівлі.

В Одесі на пляжі "Дельфін" виникла пожежа в популярному нічному клубі TrueMan. За даними місцевих ЗМІ, пожежа охопила близько 400 кв. метрів будівлі.

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Пожежа спалахнула у вівторок у районі 10–11 години вечора. На місце події приїхали рятувальники, які одразу почали гасити пожежу. Як повідомляє "Думська", за попередніми даними ДСНС, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в Києві в Печерському районі за адресою вул. Велика Васильківська, 143/2 загорілася будівля торгового центру "Інтервал-Плаза". На місце виклику направили співробітників служби з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

У Києво-Печерській Лаврі 4 листопада пожежникам удалося ліквідувати спалах на другому поверсі двоповерхової будівлі корпусу №68, де розташовується іконописна майстерня. В усуненні загоряння брали участь 55 осіб і 13 одиниць протипожежної техніки.