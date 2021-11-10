В Одессе загорелся популярный ночной клуб TrueMan (фото, видео)

Пожар вспыхнул в клубе, расположенном на пляже, и охватил около 400 кв. метров здания.

В Одессе на пляже "Дельфин" возник пожар в популярном ночном клубе TrueMan. По данным местных СМИ пожар охватил около 400 кв. метров здания.

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Пожар вспыхнул во вторник в районе 10 – 11 часов вечера. На место происшествия приехали спасатели, которые сразу приступили к тушению пожара. Как сообщает "Думская", по предварительным данным ГСЧС, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Печерском районе по адресу ул. Большая Васильковская, 143/2 загорелось здание торгового центра "Интервал-Плаза". На место вызова направили сотрудников службы из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

В Киево-Печерской Лавре 4 ноября пожарным удалось ликвидировать возгорание на втором этаже двухэтажного здания корпуса №68, где располагается иконописная мастерская. В устранении возгорания участвовали 55 человек и 13 единиц противопожарной техники.