В центре Киева загорелась крыша торгового центра (видео)
Спасатели побороли возгорание на крыше ТЦ за 20 минут.
В Киеве в Печерском районе по адресу ул. Большая Васильковская, 143/2 загорелось здание торгового центра "Интервал-Плаза". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям около 10 вечера 6 ноября.
На место вызова направили сотрудников службы из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытию работников ГСЧС на место было установлено, что произошло короткое замыкание проводов с последующим горением на крыше 6-этажного административного здания.
Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 22:09 возгорание было локализовано на площади 5 кв. м и в 22:14 – ликвидировано.
На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 25 человек личного состава.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Почему загорелся ТЦ и все обстоятельства возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.
Недавно сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре загорелось здание на втором этаже, где располагается иконописная мастерская. В результате инцидента один человек получил травмы, еще двое отравились угарным газом. Пожар произошел 4 ноября.
Также Фокус писал, как в Киеве в пристройке к ТРЦ Пирамида произошел пожар. Огонь возникнул из-за короткого замыкания в кондиционере.