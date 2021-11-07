В центре Киева загорелась крыша торгового центра (видео)

Спасатели побороли возгорание на крыше ТЦ за 20 минут.

В Киеве в Печерском районе по адресу ул. Большая Васильковская, 143/2 загорелось здание торгового центра "Интервал-Плаза". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 10 вечера 6 ноября.

На место вызова направили сотрудников службы из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию работников ГСЧС на место было установлено, что произошло короткое замыкание проводов с последующим горением на крыше 6-этажного административного здания.

Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 22:09 возгорание было локализовано на площади 5 кв. м и в 22:14 – ликвидировано.

На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 25 человек личного состава.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Почему загорелся ТЦ и все обстоятельства возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

[ + – ] возгорание в ТЦ

Недавно сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре загорелось здание на втором этаже, где располагается иконописная мастерская. В результате инцидента один человек получил травмы, еще двое отравились угарным газом. Пожар произошел 4 ноября.

Также Фокус писал, как в Киеве в пристройке к ТРЦ Пирамида произошел пожар. Огонь возникнул из-за короткого замыкания в кондиционере.