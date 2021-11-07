У центрі Києва спалахнув дах торгового центру (відео)

Рятувальники подолали спалах на даху ТЦ за 20 хвилин.

У Києві у Печерському районі за адресою вул. Велика Васильківська, 143/2, загорілася будівля торгового центру "Інтервал-Плаза". Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Повідомлення про спалах надійшло рятувальникам близько 10-ї вечора 6 листопада.

На місце виклику направили співробітників служби із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Після прибуття працівників ДСНС на місце було встановлено, що сталося коротке замикання проводів із подальшим горінням на даху 6-поверхової адміністративної будівлі.

Пожежники одразу розпочали гасіння пожежі. О 22:09 спалах було локалізовано на площі 5 кв. м та о 22:14 – ліквідовано.

На місці події працювали шість пожежних машин та 25 осіб особового складу.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чому спалахнув ТЦ і всі обставини займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

[ + – ] займання в ТЦ

Нещодавно повідомлялося, що в Києво-Печерській Лаврі спалахнула будівля на другому поверсі, де розташовується іконописна майстерня. Внаслідок інциденту одна людина отримала травми, ще двоє отруїлися чадним газом. Пожежа сталася 4 листопада.

Також Фокус писав, як у Києві у прибудові до ТРЦ Піраміда сталася пожежа. Вогонь виник через коротке замикання в кондиціонері.