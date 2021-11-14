В Днепре произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие (видео)

По словам местных жителей, взрыв произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на ул.Абхазской. В результате возник пожар и погибли двое местных жителей.

Рано утром, в воскресенье, 14 ноября, в пятиэтажке на улице Абхазской в Днепре случился пожар. О нем сообщили Службе спасения "101" в 6.22 утра. Во время ликвидации ЧП пожарные обнаружили тела 54-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается, сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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Фото: прес-служба ДСНС

Как сообщает местное издание Информатор, местные жители сначала услышали взрыв, а потом увидели, как из окна квартиры на втором этаже повалил черный дым. После этого они вызвали пожарных.

По словам пожарных огонь уничтожил мебель и другие вещи в квартире. Общая площадь пожара оставила 30 кв.м. Пожар был локализирован в 6.48, а уже в 7.10 утра полностью ликвидирован.

Причины возникновения пожара пока не установлены.

Напоминаем, в Одессе загорелся популярный ночной клуб. Пожар охватил около 400 кв. метров здания.

А в африканской стране Нигер в результате пожара погибли 25 детей. Пожар случился в учебных классах, построенных из соломы и дерева.