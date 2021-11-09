В Нигере горели школьные классы из соломы, погибли 25 детей

Пожар разгорелся в учебных классах, построенных из соломы и дерева. Погибли дети в возрасте до 6 лет

В городе Маради на юге Нигера вспыхнул пожар в классной комнате в соломенной хижине. Погибли как минимум 25 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Об этом сообщила британская телерадиокомпания BBC.

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Еще четырнадцать детей пострадали, пятеро в критическом состоянии, уточнило Reuters со ссылкой на заявление совета министров страны. Причину возгорания специалисты не выяснили, занятия в школе прекратили.

Мэр города Маради Чайбу Абубакар сообщил, что сгорело три класса. Один из очевидцев видел, как с места происшествия уносили несколько тел. Пострадавших помещали в автомобили и развозили по больницам.

Директор по образованию региона Маман Хди отметил, что в Маради приостановили занятия в школах и объявили трехдневный траур.

В Нигере в начале этого года подобный случай произошел в столице Нигера, городе Ниамей. Тогда погибли около 20 детей,огонь уничтожил 28 соломенных классов. Происшествие вызвало общественный резонанс.

Совет министров Нигера запретил обучать детей в хижинах с соломенной крышей.

"Лучше проводить занятия под деревьями, чем в соломенных хижинах. Они превратились для школьников в воспламеняющиеся могилы", – прокомментировал произошедшее генеральный секретарь cоюза учителей Нигера Иссуфу Арзика.

Нигер – это одна из беднейших стран, где дети вынуждены учиться в соломенных и деревянных сараях. Иногда им приходится сидеть на земле, пояснило издание Barrons со ссылкой на AFP. ВВС добавило, что в Нигере кирпичные здания школ часто переполнены учениками, поэтому и приходится достраивать помещения из соломы и дерева.

Фокус ранее писал, что в столице другой африканской страны Сьерра Леоне взорвался грузовик с топливом. Трагедия унесла жизни около 100 человек.

В октябре этого года в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня вспыхнул пожар в 13-этажном здании. В результате погибли 46 человек.

В августе горело 15-этажное здание в итальянском городе Милан.