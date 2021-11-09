У Нігері горіли шкільні класи із соломи, загинули 25 дітей

Пожежа розгорілася в навчальних класах, побудованих із соломи та дерева. Загинули діти віком до 6 років

У місті Мараді на півдні Нігеру спалахнула пожежа в класній кімнаті в солом'яній хатині. Загинули щонайменше 25 дітей віком від 5 до 6 років. Про це повідомила британська телерадіокомпанія ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Ще чотирнадцять дітей постраждали, п'ятеро в критичному стані, уточнило Reuters із посиланням на заяву ради міністрів країни. Причину займання фахівці не з'ясували, заняття в школі припинили.

Мер міста Мараді Чайбу Абубакар повідомив, що згоріло три класи. Один з очевидців бачив, як з місця події несли кілька тіл. Постраждалих поміщали в автомобілі та розвозили по лікарнях.

Директор з освіти регіону Маман Хді зазначив, що в Мараді призупинили заняття у школах та оголосили триденну жалобу.

У Нігері на початку цього року подібний випадок стався у столиці Нігеру, місті Ніамей. Тоді загинуло близько 20 дітей, вогонь знищив 28 солом'яних класів. Ситуація викликала суспільний резонанс.

Рада міністрів Нігеру заборонила навчати дітей у хатинах із солом'яним дахом.

"Краще проводити заняття під деревами, ніж у солом'яних хатинах. Вони перетворилися для школярів на займисті могили", — прокоментував подію генеральний секретар союзу вчителів Нігеру Іссуфу Арзіка.

Нігер – це одна з найбідніших країн, де діти змушені навчатися в солом'яних та дерев'яних сараях. Іноді їм доводиться сидіти на землі, пояснило видання Barrons із посиланням на AFP. ВВС додало, що в Нігері цегляні будівлі шкіл часто переповнені учнями, тому й доводиться добудовувати приміщення із соломи та дерева.

Фокус раніше писав, що в столиці іншої африканської країни Сьєрри-Леоне вибухнула вантажівка з паливом. Трагедія забрала життя близько 100 людей.

У жовтні цього року в місті Гаосюн на південному заході Тайваню спалахнула пожежа в 13-поверховій будівлі. У результаті загинули 46 людей.

У серпні горіла 15-поверхова будівля в італійському місті Мілан.