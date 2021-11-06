Зливали паливо: близько 100 людей загинули у Сьєрра Леоне через вибух бензовозу

Мешканці Фрітауна побачили зіткнення вантажівки та бензовозу та побігли на місце ДТП з каністрами.

У столиці Сьєрра Леоне вибухнула вантажівка з паливом, а жертвами вибуху стали близько 100 людей. Про це повідомляє CNN.

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За даними журналістів, НП сталася ввечері 5 листопада в одному із житлових районів Фрітауна.

Бензовоз зіткнувся з вантажівкою, після чого жителі Фрітауна підбігли до автомобілів, щоб набрати безкоштовне паливо. Якоїсь миті пролунав потужний вибух і транспортні засоби охопило вогнем.

CNN, посилаючись на свої джерела серед місцевої влади, стверджує, що жертвами вибуху стали 84 особи, ще десятки людей із опіками та травмами було госпіталізовано. Наразі рятувальні роботи на місці НП завершені.

[ + – ] Вибух і пожежа у Сьєрра Леоне

[ + – ] Вибух бензовозу в Сьєрра Леоне

Інформацію про трагедію у Фрітауні підтвердила мер портового міста Івонн Акі-Сойєрр. У своєму Facebook міський голова столиці Сьєрра Леоне зазначила, що жертвами вибуху бензовозу, за непідтвердженими даними, стали понад 100 осіб, а масштаби збитків інфраструктурі міста наразі встановлюються.

"Я засмучена звісткою про вибух на Бай Бурех Роуд (житловий квартал — ред.) у Веллінгтоні після того, як вантажівка з паливом зіткнулася з іншим вантажним автомобілем… За непідтвердженими чутками, загинуло понад 100 людей. Мої співчуття сім'ям та близьким загиблих внаслідок вибуху. Нехай душі померлих спочивають зі світом", — написала мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр.

[ + – ] Потужний вибух у столиці Сьєрра Леоне

[ + – ] Вибух бензовозу у столиці Сьєрра Леоне

Раніше Фокус повідомляв про серію вибухів, які прогриміли у найбільшому військовому шпиталі Афганістану. Бойовики руху ІДІЛ вчинили збройний напад на медустанову, внаслідок якої загинуло понад 20 людей.

Також Фокус розповідав, що потужний вибух пролунав на пороховому заводі "Еластик" у Росії. Внаслідок НП у Рязанській області загинули дванадцять людей, близько 20 співробітників підприємства отримали різні травми.