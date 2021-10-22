У Росії сталася пожежа з вибухом у пороховому цеху, є загиблі (фото, відео)

Наразі доля чотирьох постраждалих у процесі загоряння невідома, на місці працюють бригади медиків.

У Рязанській області (Росія) сталася пожежа в пороховому цеху на заводі "Еластик", унаслідок загинули дванадцять осіб. Про це повідомляє агентство "РІА Новини" з посиланням на пресслужбу МНС РФ.

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За попередніми даними відомства, під час пожежі загинули дванадцятеро людей, один госпіталізований, доля чотирьох залишається невідомою. Джерело в екстрених службах повідомило агентству ТАРС про 15 постраждалих. На місці події працюють бригади медиків.

Рятувальники додали, що причиною пожежі стало порушення технологічного процесу, зазначивши, що загрози населенню в зв'язку із загорянням немає. За даними телеграм-каналу Mash крім пожежі в цеху стався вибух.

[ + – ] Місце події

Приблизно о 09:49 пожежникам вдалося ліквідувати відкритий вогонь на площі 160 квадратних метрів. За даними журналістів, на сайті підприємства зазначено, що завод збанкрутував ще шість років тому і виробництво там зупинене з 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно в місті Балаклія (Харківська область) спалахнула серйозна пожежа. Вогонь наближався до житлових будинків. Займання могло виникнути через підпал очерету.

Також Фокус на початку року повідомляв про масштабну пожежу на заводі ТОВ "Карпатнафтохім" у Калуші Івано-Франківської області.