На территории завода в Калуше произошел пожар

К ликвидации пожара были привлечены более 50 пожарных.

В Ивано-Франковской области в Калуше произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре пришло в 14:40, происходило факельное горение пиролизной печи, на площади 45 м.кв.

К месту пожара были направлены пожарно спасательные подразделения в составе 53 человек и 16 единиц техники.

В ГСЧС сообщили, что пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 — ликвидирован.

О пострадавших среди работников Карпатнефтехима не сообщается.

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