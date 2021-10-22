В России произошел пожар со взрывом в пороховом цеху, есть погибшие (фото, видео)

На данный момент судьба четырех пострадавших при возгорании неизвестна, на месте работают бригады медиков.

В Рязанской области (Россия) произошел пожар в пороховом цеху на заводе "Эластик", в результате погибли двенадцать человек. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По предварительным данным ведомства, при пожаре погибли двенадцать человек, один госпитализирован, судьба четырех остается неизвестной. Источник в экстренных службах сообщил агентству ТАСС о 15 пострадавших. На месте происшествия работают бригады медиков.

Спасатели добавили, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса, отметив, что угрозы населению в связи с возгоранием нет. По данным телеграм-канала Mash помимо пожара в цеху произошел взрыв.

[ + – ] Место происшествия

Около 09:49 пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на площади 160 квадратных метров. По данным журналистов, на сайте предприятия указано, что завод обанкротился еще шесть лет назад и производство там остановлено с 2017 года.

Напомним, недавно городе Балаклея (Харьковская область) вспыхнул серьезный пожар. Огонь побирался к жилым домам. Возгорание могло возникнуть из-за поджога камыша.

Также Фокус в начале года сообщал о масштабном пожаре на заводе ООО "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области.