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В России произошел пожар со взрывом в пороховом цеху, есть погибшие (фото, видео)

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Эластик, Рязанская область, пожар, взрыв
Фото: Baza | Под Рязанью загорелся пороховой цех

На данный момент судьба четырех пострадавших при возгорании неизвестна, на месте работают бригады медиков.

В Рязанской области (Россия) произошел пожар в пороховом цеху на заводе "Эластик", в результате погибли двенадцать человек. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По предварительным данным ведомства, при пожаре погибли двенадцать человек, один госпитализирован, судьба четырех остается неизвестной. Источник в экстренных службах сообщил агентству ТАСС о 15 пострадавших. На месте происшествия работают бригады медиков.

Пожар, завод, Рязанская область, взрыв
Пожар, завод, Рязанская область, взрыв
Пожар, завод, Рязанская область, взрыв
Пожар, завод, Рязанская область, взрыв

Спасатели добавили, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса, отметив, что угрозы населению в связи с возгоранием нет. По данным телеграм-канала Mash помимо пожара в цеху произошел взрыв.

Место происшествия

Около 09:49 пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на площади 160 квадратных метров. По данным журналистов, на сайте предприятия указано, что завод обанкротился еще шесть лет назад и производство там остановлено с 2017 года.

Напомним, недавно городе Балаклея (Харьковская область) вспыхнул серьезный пожар. Огонь побирался к жилым домам. Возгорание могло возникнуть из-за поджога камыша.

Также Фокус в начале года сообщал о масштабном пожаре на заводе ООО "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области.