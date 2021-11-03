Бойовики атакували найбільший військовий шпиталь Афганістану, понад 20 убитих (відео)

За терактом у медичній установі стоять члени "Ісламської держави". Для ліквідації бойовиків "Талібан" задіяв авіацію та спецназ.

Бойовики вчинили збройний напад на військовий шпиталь в Афганістані, під час якого загинули щонайменше 25 людей. Про це повідомляє Reuters.

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Теракт ісламісти вчинили у вівторок, 2 листопада.

Напад на найбільший військовий госпіталь Афганістану Сардар Мухаммед Дауд Хан, розрахований на 400 ліжок для пацієнтів, стартував із двох вибухів, які прогриміли біля входу до медустанови, після чого бойовики відкрили стрілянину.

Офіційний представник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід повідомив, що для ліквідації бойовиків на території військового шпиталю висадилися бійці спецназу. Силовики протягом 15 хвилин ліквідували нападників і взяли одного ісламіста в полон.

[ + – ] Теракт у військовому шпиталі Афганістану

За останніми даними, внаслідок збройного нападу на військовий госпіталь Афганістану загинули щонайменше 25 людей, понад 50 отримали різні поранення. Серед загиблих — голова кабульського військового корпусу Мавлаві Хамдулла Мухліс, який одним із перших увійшов до президентського палацу Кабула після падіння режиму Ашрафа Гані.

[ + – ] Бойовики атакували найбільший шпиталь Афганістану

За даними ВВС, за терактом у військовому госпіталі Афганістану стоять бойовики "Ісламської держави". Терористи проникли на територію медичного комплексу після того, як пролунав перший вибух. Очевидці також розповіли, що під час збройного нападу бачили над районом шпиталю два вертольоти.

[ + – ] Теракт у військовому шпиталі Афганістану

Раніше Фокус розповідав, що бойовик вчинив теракт у мечеті Афганістану. Вибух прогримів в одній із найбільших мечетей країни, що належить до шиїтської громади. Жертвами теракту стали як мінімум 32 особи, а відповідальність за напад взяло угруповання "Ісламська держава".

Також Фокус повідомляв, що на початку жовтня терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій на території мечеті шиїтів в Афганістані. Кількість жертв теракту досягла 150 осіб, а озброєний напад скоїв бойовик "Ісламської держави".