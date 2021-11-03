Боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана, более 20 убитых (видео)

За терактом в медицинском учреждении стоят члены "Исламского государства". Для ликвидации боевиков "Талибан" задействовал авиацию и спецназ.

Боевики совершили вооруженное нападение на военный госпиталь в Афганистане, в ходе которого погибли, по меньшей мере, 25 человек. Об этом сообщает Reuters.

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Теракт исламисты совершили во вторник, 2 ноября.

Нападение на крупнейший военный госпиталь Афганистана Сардар Мохаммад Дауд Хан, рассчитанный на 400 коек для пациентов, стартовало с двух взрывов, которые прогремели возле входа в медучреждение, после чего боевики открыли стрельбу.

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид сообщил, что для ликвидации боевиков на территории военного госпиталя высадились бойцы спецназа. Силовики в течение 15 минут ликвидировали нападавших и взяли одного исламиста в плен.

[ + – ] Теракт в военном госпитале Афганистана

По последним данным, в результате вооруженного нападения на военный госпиталь Афганистана погибли, по меньшей мере, 25 человек, более 50 — получили различные ранения. Среди погибших — глава кабульского военного корпуса Мавлави Хамдулла Мухлис, который одним из первых вошел в президентский дворец в Кабуле после падения режима Ашрафа Гани.

[ + – ] Боевики атаковали крупнейший госпиталь Афганистана

По данным ВВС, за терактом в военном госпитале Афганистана стоят боевики "Исламского государства". Террористы проникли на территорию медицинского комплекса после того, как прогремел первый взрыв. Очевидцы также рассказали, что во время вооруженного нападения видели над районом госпиталя два вертолета.

[ + – ] Теракт в военном госпитале Афганистана

Ранее Фокус рассказывал, что боевик устроил теракт в мечети Афганистана. Взрыв прогремел в одной из крупнейших мечетей страны, которая относится к шиитской общине. Жертвами теракта стали как минимум 32 человека, а ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство".

Также Фокус сообщал, что в начале октября террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на территории шиитской мечети в Афганистане. Число жертв теракта достигло 150 человек, а вооружение нападение совершил боевик "Исламского государства".