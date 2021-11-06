Сливали топливо: около 100 человек погибли в Сьерра Леоне из-за взрыва бензовоза

Жители Фритауна увидели столкновение грузовика и бензовоза и сбежались на место ДТП с канистрами.

В столице Сьерра Леоне взорвался грузовик с топливом, а жертвами взрыва стали около 100 человек. Об этом сообщает CNN.

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По данным журналистов, ЧП произошло вечером 5 ноября в одном из жилых районов Фритауна.

Бензовоз столкнулся с грузовиком, после чего жители Фритауна подбежали к автомобилям, чтобы набрать бесплатного топлива. В какой-то момент прогремел мощный взрыв и транспортные средства охватило огнем.

CNN, ссылаясь на свои источники среди местных властей, утверждает, что жертвами взрыва стали 84 человека, еще десятки людей с ожогами и травмами были госпитализированы. На данный момент, спасательные работы на месте ЧП завершены.

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Информацию о трагедии во Фритауне подтвердила мэр портового города Ивонн Аки-Сойерр. В своем Facebook городской голова столицы Сьерра Леоне отметила, что жертвами взрыва бензовоза, по неподтвержденным данным, стали более 100 человек, а масштабы ущерба инфраструктуре города пока устанавливаются.

"Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд (жилой квартал — ред.) в Веллингтоне после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовым автомобилем… По неподтвержденным слухам, погибло более 100 человек. Мои соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва. Пусть души усопших покоятся с миром", — написала мэр Фритауна Ивонн Аки-Сойерр.

[ + – ] Мощный взрыв в столице Сьерра Леоне

[ + – ] Взрыв бензовоза в столице Сьерра Леоне

Ранее Фокус сообщал про серию взрывов, которые прогремели в крупнейшем военном госпитале Афганистана. Боевики движения ИГИЛ совершили вооруженное нападение на медучреждение, в результате которого погибло более 20 человек.

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