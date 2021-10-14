У Тайвані спалахнула багатоповерхівка, кількість жертв обраховується десятками (фото, відео)

Слідчі не виключають, що причиною пожежі могла стати сварка між власником чайної лавки, розташованої на першому поверсі, і його дівчиною.

У середу, 13 жовтня, в місті Гаосюн, розташованому на південному заході Тайваню, виникла пожежа в 13-поверховому будинку. В результаті загинули 46 осіб, постраждав щонайменше 41 житель. Відомо, що напередодні власник магазину, розташованого на першому поверсі, посварився зі своєю дівчиною, тому правоохоронці не виключають версію про підпал. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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За даними журналістів, пожежа почалася близько 03:00 14 жовтня за місцевим часом (22:00 13 жовтня по Києву — ред.). Рятувальники повідомляли, що загоряння, яке почалося з нижніх поверхів, було "надзвичайно складно" загасити. Кілька поверхів будівлі були зруйновані вогнем.

Число загиблих протягом дня стрімко зростало, оскільки рятувальники обшукували комбінований комерційний та житловий будинок. Раніше сьогодні місцева влада повідомляла про 32 жертви.

Журналісти з посиланням на місцеві ЗМІ повідомили, що багато жителів багатоповерхового будинку були людьми похилого віку. Вони проживали на самоті в тісних квартирах — їх площа становила приблизно 13 квадратних метрів. У будівлі було 120 квартир на верхніх поверхах, а на нижніх були розташовані закритий кінотеатр, покинуті ресторани і караоке-клуби.

Відомо, що у вересні цього року в будівлі були встановлені вогнегасники, однак їх було всього по три на один поверх, так як жителі не могли дозволити собі оплатити більшу кількість.

Після світанку пожежники продовжували ліквідацію вогню на верхніх поверхах за допомогою високих повітряних платформ. Згідно з повідомленнями тайваньських ЗМІ, на які посилається агентство, пожежа могла початися на першому поверсі.

У свою чергу слідчі на даний момент не виключають версію про підпал. Вони звернули увагу на той факт, що власник чайного магазину, розташованого на першому поверсі, напередодні посварився зі своєю коханою.

Останній випадок масової загибелі під час пожежі в Тайвані стався в нічному клубі міста Тайчжун в 1995 році. Тоді жертвами вогню стали 64 людини.

Нагадаємо, нещодавно в місті Балаклія Харківської області спалахнула масштабна пожежа, вогонь впритул наблизився до житлових будинків.

Також Фокус повідомляв про ще одну пожежу, яка виникла в будівлі 1871 року в столиці. Дим від палаючого житлового будинку було видно в різних частинах Києва.