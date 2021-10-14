В Тайване вспыхнула многоэтажка, число погибших исчисляется десятками (фото, видео)

Следователи не исключают, что причиной пожара могла стать ссора между владельцем чайной лавки, расположенной на первом этаже, и его девушкой.

В среду, 13 октября, в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе Тайваня, возник пожар в 13-этажном здании. В результате погибли 46 человек, пострадал по меньшей мере 41 житель. Известно, что накануне владелец магазина, расположенного на первом этаже, поссорился со своей девушкой, поэтому правоохранители не исключают версию о поджоге. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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По данным журналистов, пожар начался около 03:00 14 октября по местному времени (22:00 13 октября по Киеву — ред.). Спасатели сообщали, что возгорание, которое началось с нижних этажей, было "чрезвычайно сложно" потушить. Несколько этажей здания были разрушены огнем.

Число погибших в течение дня стремительно росло, поскольку спасатели обыскивали комбинированное коммерческое и жилое здание. Ранее сегодня местные власти сообщали о 32 жертвах.

Журналисты со ссылкой на местные СМИ сообщили, что многие жители многоэтажного дома, которое также использовалось предпринимателями в коммерческих целях, были пожилыми людьми. Они проживали в одиночестве в тесных квартирах — их площадь составляла примерно 13 квадратных метров. В здании было 120 квартир на верхних этажах, а на нижних были расположены закрытый кинотеатр, заброшенные рестораны и караоке-клубы.

Известно, что в сентябре этого года в здании были установлены огнетушители, однако их было всего по три на один этаж, так как жители не могли позволить себе оплатить большее количество.

После рассвета пожарные продолжали ликвидацию огня на верхних этажах при помощи высоких воздушных платформ. Согласно сообщениям тайваньских СМИ, на которые ссылается агентство, пожар мог начаться на первом этаже.

В свою очередь следователи на данный момент не исключают версию о поджоге. Они обратили внимание на тот факт, что владелец чайного магазина, расположенного на первом этаже, накануне поссорился со своей возлюбленной.

Последний случай массовой гибели при пожаре в Тайване произошел в ночном клубе города Тайчжун в 1995 году. Тогда жертвами возгорания стали 64 человека.

Напомним, недавно в городе Балаклея Харьковской области вспыхнул масштабный пожар, огонь вплотную приблизился к жилым домам.

Также Фокус сообщал о еще одном возгорании, возникшем в здании 1871 года в столице. Дым от горящего жилого дома был виден в разных частях Киева.