Вибух газу у Новій Одесі. Під завалами людей шукають собаки, працюють понад 100 рятувальників (фото, відео)

Квартири на верхніх поверхах знищено, під завалами лишаються люди — до пошуків залучили службових собак. Місцеві ЗМІ повідомляють про загиблих та постраждалих. Чоловіку ампутували руку, інший помер від серцевого нападу.

У місті Нова Одеса Миколаївської області у п'ятиповерховому будинку вибухнув побутовий газ, про це повідомила обласна Держслужба з надзвичайних ситуацій. Вибухова хвиля зруйнувала кутову частину будинку та обрушила перекриття між четвертим та п'ятим поверхами.

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Інформація про жертв уточнюється, за попередніми даними, на місці знайдено тіло жінки. У одного з постраждалих зламана рука та пошкоджено хребет, ще двоє – у шоковому стані. Декілька людей, за даними видання « Новини-N», заблоковані під руїнами, рятувальники встановили з ними голосовий контакт. Як мінімум дві особи заблоковані на п'ятому поверсі.

[ + – ] Квартири зруйновані на 4-му та 5-му поверхах Фото: mvs.gov.ua

[ + – ] Вибух побутового газу у Новій Одесі

Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко повідомив, що одному чоловікові через вибух ампутували руку — його доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. А у сусідньому під'їзді у чоловіка стався серцевий напад, він помер.

[ + – ] Під руїнами будинку можуть бути кілька людей Фото: suspilne.media

За офіційною інформацією, вибух зруйнував квартири на 4-му та 5-му поверхах, проте мешканці стверджують, що знищені квартири і на третьому поверсі.

[ + – ] Вибух газу у Новій Одесі: коментар ДСНС

З під’їзду евакуювали 50 мешканців, кран рятувальників демонтує зруйновані конструкції будинку.

[ + – ] До місця події направили 24 одиниці техніки Фото: dsns.gov.ua

На місце приїхали шість карет швидкої допомоги – три місцеві та три – з Миколаєва. До ліквідації наслідків вибуху залучили 107 осіб та 24 одиниці техніки.

Розглядаються дві основні версії того, що сталося: вибух побутового газу та необережне поводження з вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що у Дніпрі 15 листопада підірвали стару будівлю колишнього Метизного заводу.