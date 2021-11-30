Минздрав усилил карантинные ограничения: что нужно знать

Новые правила для карантина в Украине вступают в силу 6 декабря. Ограничения распространяются на невакцинированных граждан.

Во время недавнего брифинга Минздрава в связи с распространением коронавирусной инфекции министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда начнут действовать новые правила адаптивного карантина. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения в Facebook.

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Ляшко анонсировал, что новые правила для карантина в Украине, которые начнут действовать с 6 декабря. Эти ограничения распространяются на невакцинированных жителей Украины, поскольку, по словам министра, коронавирус не отступает, и Европа бьет новый антирекорд по заболеваемости – в среднем 367 тыс. человек за день.

Новые ограничения большей частью рассчитаны на "желтые" зоны.

Люди, не вакцинированные ни разу против COVID-19, без отрицательного результата теста или же сертификат о выздоровлении, находясь в "желтой" зоне, не смогут:

участвовать в массовых мероприятиях, в т.ч. культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и пр.

посещать кинотеатры, спортзалы, бассейны и заведения общепита — рестораны, кафе и т.д.

Вместе с тем, ограничения не распространяются на посещение банков, автозаправок, аптек, в т.ч. ветеринарных, и продуктовых магазинов на территории "желтой" и "красной" зон. При этом обязательным остается ношение масок и социальное дистанцирование — 1,5 метра.

С 6 декабря "желтый" сертификат будет действовать 30 дней. Коммерческие организации должны требовать у посетителей COVID-сертификаты для считывания QR-кода в приложением "Дия". Без проверки и считывания сертификат не будет считаться проверенным.

Чтобы считать QR-код, никаких дополнительных приложений, кроме "Дии", не нужно.

Если у посетителей или сотрудников не окажется необходимых документов, владелец заведения может быть оштрафован на сумму от 34 до 170 тыс. грн.

Ранее Фокус сообщал, что руководители Луганской и Львовской областей отказались покидать "красную" зону. В протоколе заседания ТЭБ и ЧС отмечается, что в этих областях эпидемиологическое положение улучшилась, однако местные власти говорят о существующих рисках.