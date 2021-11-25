Луганская и Львовская области отказались покидать "красную" зону карантина (видео)

Согласно протоколу заседания ТЭБ и ЧС, в регионах ситуация с коронавирусом улучшилась. Но местные чиновники говорят, что есть риски ухудшения ситуации.

Кабинет Министров Украины оставил Львовскую и Луганскую области в "красной" зоне карантина. Об этом сказано в протоколе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Глава Львовской ОГА и первый замглавы Луганской ОГА просили продлить действие ограничений "красной" зоны. Кабмин одобрил эту идею. Местным властям поручили обеспечить соблюдение всех ограничений "красного" уровня эпидопасности и самим оценивать ситуацию.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сегодня на брифинге рассказал о нестабильной ситуации в регионе с коронавирусом.

По его словам, существуют риски ухудшения положения, если область сейчас покинет "красную зону".

"Важно соблюдать карантинные ограничения и вакцинацию. Впереди рождественские праздники, и это – очередной фактор риска", – подчеркнул Чемерис.

Вопрос выхода Львовской области из "красной" зону, по его словам, обсудят на следующей неделе.

Как видят ситуацию в Минздраве?

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что в двух областях показатели распространения коронавирусной инфекции стабилизировались. Глава министерства Виктор Ляшко заявил, что эти две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе.

Вчера появилась информация о возможном переходе Одесской области из "красной" в "оранжевую" зону карантина.

Сейчас в "красной" зоне находятся Киев и 18 областей. В "желтой" зоне – Кировоградская и Тернопольская области, в "оранжевой" — Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновецкая области.

Главный санврач Украины Игорь Кузин обещал, что в Украине могут не вводить локдаун на Новый год. Ситуация зависит от того, как люди вакцинируются и соблюдают противоэпидемические правила.