Луганська та Львівська області відмовилися залишати "червону" зону карантину (відео)

Згідно з протоколом засідання ТЕБ та НС, у регіонах ситуація з коронавірусом покращилася. Але місцеві чиновники кажуть, що є ризик погіршення ситуації.

Кабінет Міністрів України залишив Львівську та Луганську області у "червоній" зоні карантину. Про це йдеться у протоколі засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Голова Львівської ОДА та перший заступник голови Луганської ОДА просили продовжити дію обмежень "червоної" зони. Кабмін схвалив цю ідею. Місцева влада доручила забезпечити дотримання всіх обмежень "червоного" рівня епіднебезпеки і самим оцінювати ситуацію.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис сьогодні на брифінгу розповів про нестабільну ситуацію в регіоні з коронавірусом.

За його словами, існують ризики погіршення становища, якщо область зараз покине "червону зону".

"Важливо дотримуватися карантинних обмежень та вакцинації. Попереду різдвяні свята, і це – черговий фактор ризику", – підкреслив Чемерис.

Питання виходу Львівської області із "червоної" зони, за його словами, обговорять наступного тижня.

Як бачать ситуацію в МОЗ?

У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що у двох областях показники поширення коронавірусної інфекції стабілізувалися. Голова міністерства Віктор Ляшко заявив, що ці дві області можуть вийти із "червоної" зони цього тижня.

Учора з'явилася інформація про можливий перехід Одеської області з "червоної" до "помаранчевої" зони карантину.

Наразі у "червоній" зоні знаходяться Київ та 18 областей. У "жовтій" зоні – Кіровоградська та Тернопільська області, у "помаранчевій" — Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.

Головний санлікар України Ігор Кузін обіцяв, що в Україні можуть не вводити локдаун на Новий рік. Ситуація залежить від того, як люди вакцинуються та дотримуються протиепідемічних правил.