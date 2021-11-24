Уже цього тижня: Одеса та область можуть залишити "червону" зону карантину

За словами чиновників, ситуація з коронавірусом у регіоні стабілізується. Тому відповідне рішення розглянуть наприкінці поточного тижня або на початку наступного.

Одеська область, яка наразі у "червоній" зоні адаптивного карантину, може переміститися до "помаранчевої" вже найближчим часом. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян, повідомляє видання "Одеса медіа" в середу, 24 листопада.

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За словами журналістів, чиновник прогнозує послаблення карантинних обмежень у регіоні наприкінці поточного чи на початку наступного тижня. Нікогосян стверджує, що багато показників захворюваності на Одещині наразі стабілізуються і свідчать про те, що регіон може потрапити до "помаранчевої" зони.

Як сьогодні вранці повідомило МОЗ, на Одещині вчора було зафіксовано зниження показника виявлення випадків коронавірусу. Також у регіоні спостерігається відповідний для виходу із "червоної" зони рівень госпіталізацій із COVID-19.

Водночас голова профільного департаменту закликав пройти вакцинацію від коронавірусу та дотримуватися карантинних вимог, щоб "ця "червона" зона в Одеському регіоні була останньою".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував послаблення карантину в "червоних" Луганській та Львівській областях. Цього тижня може відбутися ініційоване МОЗ засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС для ухвалення відповідного рішення.

У свою чергу в Київській школі економіки вважають, що слідом за цими регіонами скасування обмежень "червоної" зони відбудеться ще в Києві, Донецькій, Одеській та Херсонській областях.

Також Фокус писав про те, що Міністерство охорони здоров'я готує посилення карантину в "жовтій" зоні. Там відвідувачі і працівники непродовольчих магазинів і ринків, закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів повинні мати підтвердження отримання щонайменше однієї дози вакцини від коронавірусу. Відповідні зміни до постанови про карантин Кабінет Міністрів ухвалив у ході засідання в середу, 24 листопада.