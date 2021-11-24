Уже на этой неделе: Одесса и область могут покинуть "красную" зону карантина

По словам чиновников, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Поэтому соответствующее решение рассмотрят в конце текущей недели или начале следующей.

Одесская область, которая на данный момент находится в "красной" зоне адаптивного карантина, может переместиться в "оранжевую" уже в ближайшее время. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян, передает издание "Одесса медиа" в среду, 24 ноября.

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По словам журналистов, чиновник прогнозирует ослабление карантинных ограничений в регионе в конце текущей или начале следующей недели. Никогосян утверждает, что многие показатели заболеваемости в Одесской области на данный момент стабилизируются и свидетельствуют о том, что регион может попасть в "оранжевую" зону.

Как сегодня утром сообщил Минздрав, в Одесской области вчера было зафиксировано снижение показателя выявления случаев коронавируса. Также в регионе наблюдается подходящий для выхода из "красной" зоны уровень госпитализаций с COVID-19.

В то же время глава профильного департамента призвал пройти вакцинацию от коронавируса и соблюдать карантинные требования, чтобы "эта "красная" зона в Одесском регионе была последней".

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал ослабление карантина в "красных" Луганской и Львовской областях. На этой неделе может состояться инициированное Минздравом заседание государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для принятия соответствующего решения.

В свою очередь в Киевской школе экономики считают, что вслед за этими регионами отмена ограничений "красной" зоны произойдет еще в Киеве, Донецкой, Одесской и Херсонской областях.

Также Фокус писал о том, что министерство здравоохранение готовит ужесточение карантина в "желтой" зоне. Там для посетители и работники непродовольственных магазинов и рынков, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров обязаны будут иметь подтверждение получения по меньшей мере одной дозы вакцины от коронавируса. Соответствующие изменения в постановление о карантине Кабинет министров принял в ходе заседания в среду, 24 ноября.