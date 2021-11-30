МОЗ посилило карантинні обмеження: що потрібно знати

Нові правила для карантину в Україні набирають чинності 6 грудня. Обмеження поширюються на невакцинованих громадян.

Під час нещодавнього брифінгу МОЗ у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли почнуть діяти нові правила адаптивного карантину. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Ляшко анонсував, що нові правила для карантину в Україні почнуть діяти з 6 грудня. Ці обмеження поширюються на невакцинованих жителів України, оскільки, за словами міністра, коронавірус не відступає, і Європа б'є новий антирекорд із захворюваності – у середньому 367 тис. осіб на день.

Нові обмеження переважно розраховані на "жовті" зони.

Люди, не вакциновані жодного разу проти COVID-19, без негативного результату тесту або сертифікату про одужання, перебуваючи в "жовтій" зоні, не зможуть:

брати участь у масових заходах, зокрема, культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та ін.

відвідувати кінотеатри, спортзали, басейни та заклади громадського харчування – ресторани, кафе тощо.

Водночас обмеження не поширюються на відвідування банків, автозаправок, аптек, у т.ч. ветеринарних і продуктових магазинів на території "жовтої" та "червоної" зон. При цьому обов'язковим залишається носіння масок і соціальне дистанціювання – 1,5 метра.

Із 6 грудня "жовтий" сертифікат діятиме 30 днів. Комерційні організації повинні вимагати у відвідувачів COVID-сертифікати для зчитування QR-коду додатком "Дія". Без перевірки та зчитування сертифікат не вважатиметься перевіреним.

Щоб зчитати QR-код, жодних додаткових програм, крім "Дії", не потрібно.

Якщо у відвідувачів чи співробітників не виявиться необхідних документів, власника закладу може бути оштрафовано на суму від 34 до 170 тис. грн.

Раніше Фокус повідомляв, що керівники Луганської та Львівської областей відмовилися залишати "червону" зону. У протоколі засідання ТЕБ та НС зазначається, що в цих областях епідеміологічне становище покращилося, проте місцева влада говорить про існуючі ризики.