"Бл*ть еб*на": нардеп от "слуг" выругался матом возле трибуны Рады (видео)

Инцидент произошел, когда нардеп хотел рассказать детали трагедии в Новой Одессе, где в результате взрыва газа погибли четыре человека.

Депутат Игорь Негулевский, представляющий партию "Слуга народа", подошел к трибуне, чтобы поднять вопрос об обеспечении жильем людей из Новой Одессы (Николаевской области), которые после взрыва 27 ноября остались без крова над головой. Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Собственно обращению предшествовали слова-паразиты: "бл*ть еб*на…". Но затем депутат собрался с мыслями, и люди услышали уже более привычное для парламента обращение "уважаемые коллеги".

Негулевский передал хронику произошедшего 27 ноября в Новой Одессе, где взрывом газа были обрушены два этажа дома, в результате чего погибли четыре человека. По словам депутата, сейчас пострадавших переселили в местное общежитие.

Негулевский говорит, что Кабмин уже утвердил решение выделить средства на покупку жилья, но, вместе с тем, представители Кабмина просят поддержки у президента. О какой именно поддержке, не сообщается.

Ранее Фокус сообщал, что после взрыва бытового газа в жилом доме в Новой Одессе спасатели вытащили из-под завалов на четвертом этаже здания тело женщины.