Взрыв в Новой Одессе: спасатели достали из-под завалов дома тело женщины (видео)

Спасатели продолжают разбирать разрушенные части дома. В ГСЧС не исключают, что в здании могут быть заблокированы еще два человека.

Спасателям удалось достать из-под завалов жилого дома в городе Новая Одессе Николаевской области, в котором произошел взрыв бытового газа, тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Тело удалось достать из квартиры на четвертом этаже здания. Медики констатировали смерть женщины.

Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные части дома. Спасатели не исключают, что в здании могут быть заблокированы еще два человека.

Всего к работам привлекли 184 человека и 42 единицы техники, в том числе — подъемный кран.

Представители местных органов власти уже предоставляют помощь пострадавшим из-за взрыва в доме и решают вопрос касательно их расселения.

По предварительной информации, от взрыва пострадали три человека, ими занимаются медики. Из поврежденного подъезда дома удалось эвакуировать 50 человек.

[ + – ] Взрыв в Новой Одессе

[ + – ] Взрыв в Новой Одессе

Напомним, утром 27 ноября в жилом доме в г. Новая Одесса произошел взрыв, из-за которого был разрушен ряд квартир на четвертом и пятом этажах здания. Рассматривались две основные причины трагедии: неосторожное обращение со взрывчатыми веществами и взрыв бытового газа.

Ранее Фокус рассказывал, что в Днепре взорвали старое здание завода "Днепрометиз". На его месте планировали построить торговый центр.