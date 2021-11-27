Вибух у Новій Одесі: рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки (відео)
Рятувальники продовжують розбирати зруйновані частини будівлі. У ДСНС не виключають, що в будівлі можуть бути заблоковані ще двоє людей.
Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів житлового будинку у місті Нова Одеса Миколаївської області, в якому стався вибух побутового газу, тіло жінки. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Тіло вдалося дістати із квартири на четвертому поверсі будівлі. Медики констатували смерть жінки.
Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані частини будинку. Рятувальники не виключають, що в будівлі можуть бути заблоковані ще двоє людей.
Загалом до робіт залучили 184 особи та 42 одиниці техніки, у тому числі — підйомний кран.
Представники місцевих органів влади вже надають допомогу постраждалим через вибух у будинку та вирішують питання щодо їхнього розселення.
За попередньою інформацією, від вибуху постраждали троє людей, ними займаються медики. З ушкодженого під'їзду будинку вдалося евакуювати 50 людей.
Нагадаємо, вранці 27 листопада в житловому будинку в м. Нова Одеса стався вибух, через який було зруйновано низку квартир на четвертому та п'ятому поверхах будівлі. Розглядалися дві основні причини трагедії: необережне поводження з вибуховими речовинами та вибух побутового газу.
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