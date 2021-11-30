"Бл*ть йоб*на": нардеп від "слуг" вилаявся матом біля трибуни Ради (відео)

Інцидент стався, коли нардеп хотів розповісти деталі трагедії у Новій Одесі, де внаслідок вибуху газу загинуло четверо людей.

Депутат Ігор Негулевський, який представляє партію "Слуга народу", підійшов до трибуни, щоб порушити питання щодо забезпечення житлом людей з Нової Одеси (Миколаївської області), які після вибуху 27 листопада залишилися без даху над головою. Про це повідомляє Telegram-канал Сегодня.

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Власне зверненню передували слова-паразити: "бл*ть йоб*на...". Але потім депутат зібрався з думками, і люди почули вже звичніше для парламенту звернення "шановні колеги".

Негулевський передав хроніку, що сталася 27 листопада в Новій Одесі, де вибухом газу було зруйновано два поверхи будинку, внаслідок чого загинуло четверо людей. За словами депутата, наразі постраждалих переселили в місцевий гуртожиток.

Негулевський каже, що Кабмін уже ухвалив рішення виділити кошти на купівлю житла, але разом із тим представники Кабміну просять підтримки в президента. Про яку саме підтримку не повідомляється.

Раніше Фокус повідомляв, що після вибуху побутового газу в житловому будинку в Новій Одесі рятувальники витягли з-під завалів на четвертому поверсі будівлі тіло жінки.