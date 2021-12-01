Детские деньги. В Украине увеличился размер алиментов на детей

Минимальный размер алиментов не может быть меньше половины детского прожиточного минимума, а при достаточном доходе алиментщику придется платить все 100%.

С 1 декабря в Украине с увеличением прожиточного минимума увеличился и размер выплаты алиментов. Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook.

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Чиновники напомнили, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше половины его прожиточного минимума.

[ + – ] Министерство юстиции пояснило, на сколько увеличился размер алиментов на детей

На сегодня для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 2 100 грн., а для детей в возрасте 6-18 лет — 2 618 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов теперь будет:

для детей до 6 лет — 1 050 грн

для детей от 6 до 18 лет — 1 309 грн.

Более того, если у плательщика есть соответствующий доход, суд установит минимальную рекомендуемую сумму алиментов в размере 100% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Семейный Кодекс Украины предусматривает, что право на алименты есть и у детей в возрасте от 18 до 23 лет, в том случае, если они продолжают обучение. Форма обучения — дневная или заочная — значения не имеет.

К тому же, в силу того, что ребенок совершеннолетний, при расчете выплаты алиментов следует учитывать установленный прожиточный минимум уже для трудоспособных граждан. Проще говоря, минимальная сумма алиментов для детей в возрасте 18-23 лет составляет 1240,5 грн.

В июле 2021 года гарантированный минимальный размер алиментов уже увеличился до 1006,5 грн для детей в возрасте до 6 лет, а для детей 6-18 лет — до 1255 грн.

Ранее Фокус сообщал, что представители Минюста объяснили, как будет происходить арест банковских счетов должников. Чиновники говорят, что исполнительная служба начнет свою работу, только если факт задолженности будет подтвержден судебным решением, а сам должник откажется платить.