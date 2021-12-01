Дитячі гроші. В Україні збільшився розмір аліментів на дітей

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за половину дитячого прожиткового мінімуму, а за достатнього доходу аліментнику доведеться платити всі 100%.

З 1 грудня в Україні зі збільшенням прожиткового мінімуму збільшився розмір виплати аліментів. Про це повідомляє Міністерство юстиції на своїй сторінці у Facebook.

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Чиновники нагадали, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за половину його прожиткового мінімуму.

[ + – ] Міністерство юстиції пояснило, наскільки збільшився розмір аліментів на дітей

На сьогодні для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 2 100 грн, а для дітей віком 6-18 років – 2 618 грн.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів тепер буде:

для дітей до 6 років – 1 050 грн

для дітей від 6 до 18 років — 1309 грн.

Більше того, якщо платник має відповідний дохід, суд встановить мінімальну рекомендовану суму аліментів у розмірі 100% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Сімейний кодекс України передбачає, що право на аліменти є і в дітей віком від 18 до 23 років, якщо вони продовжують навчання. Форма навчання – денна чи заочна – значення не має.

До того ж, через те, що дитина повнолітня, при розрахунку виплати аліментів варто враховувати встановлений прожитковий мінімум для працездатних громадян. Простіше кажучи, мінімальна сума аліментів для дітей віком 18-23 років становить 1240,5 грн.

У липні 2021 року гарантований мінімальний розмір аліментів уже збільшився до 1006,5 грн для дітей віком до 6 років, а для дітей 6-18 років – до 1255 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Мін'юсту пояснили, як відбуватиметься арешт банківських рахунків боржників. Чиновники кажуть, що виконавча служба розпочне свою роботу, лише якщо факт заборгованості буде підтверджений судовим рішенням, а сам боржник відмовиться платити.