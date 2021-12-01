"Зелю — геть": чего требовала протестующая на Майдане "объединенная оппозиция" (видео)

Один из спикеров акции из партии "Демократычна сокыра" зачитал со сцены требования протестующих, среди которых — отставка Зеленского.

На Майдане Независимости прошла протестная акция, участники которой выступают против политики президента Владимира Зеленского и требуют новых парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

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В числе спикеров были: главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов, руководитель партии "Голос" Кира Рудик, Юрий Гудыменко, представляющий партию "Демократычна сокыра" и другие лица.

Гудыменко со сцены прочел меморандум "объединенной оппозиции", предупредив об опасности, угрожающей Украине из-за войны с РФ и присутствия российской агентуры среди украинского истеблишмента. Спикер протестной группы считает, что Зеленский совершает госпереворот, потому что якобы передает полномочия главы государства своему "фавориту" Андрею Ермаку, уничтожая тем самым государственные институции. По утверждениям Гудыменко, Владимир Зеленский якобы собирается капитулировать перед РФ и провести с Кремлем прямые переговоры.

Другие участники митинга говорили о необходимости "полной перезагрузки власти", отставки президента, главы его офиса Андрея Ермака, первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко и другого руководства страны, которых участники протеста называют "агентами влияния".

Вместе с тем, участники протеста заявляют, что они против силового захвата власти, о чем несколько дней назад предупредил Зеленский.

Причины протестов

О планирующейся акции сообщалось еще 21 ноября, в день восьмой годовщины начала Революции достоинства. Представители "Движения сопротивления капитуляции" потребовали увольнения Андрея Ермака, угрожая в противном случае начать через 10 дней бессрочную протестную акцию за импичмент президента. Участники митинга считают Ермака одним из ответственных за то, что спецоперация по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнера" была свернута.

Ранее Фокус сообщал, что бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который связан с т.н. "Координационным штабом объединенной оппозиции", пообещал повести людей на штурм "зеленой позорной власти". Турчинов говорит, что согласен работать с депутатами из президентской команды, включая отправленного в отставку спикера Рады Разумкова.