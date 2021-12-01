"Зеленая и позорная власть": Турчинов призвал к досрочным выборам президента и Рады (видео)

Бывший секретарь СНБО согласен работать с нардепами, которые входили в президентскую команду, в том числе с отправленным в отставку спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Оппозиционые силы должны объединиться, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов корреспонденту Фокуса на акции "Защити Украину – останови переворот".

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"Сегодня каждый должен принять решение – или ждать, пока все само пройдет и опасность не будет угрожать Украине, или плечом к плечу стать за Украину и работать над обновлением этой власти, чтобы досрочно прекратить полномочия парламента, президента и так далее", – заявил он.

Турчинов согласен работать с нардепами, которые были близки к Зеленскому, в том числе с отправленным в отставку спикером Рады Дмитрием Разумковым.

"Не вижу никакой проблемы. Я считаю, что они тоже будут бороться за независимость и свободу Украины", – добавил он.

Выступая на акции протеста, Турчинов говорил о недопустимости капитуляции Украины путем переговоров Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина возвращается во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Он объявил о создании "Координационного штаба объединенной оппозиции", который "поведет украинцев на штурм зеленой позорной власти".

Фокус ведет трансляцию с акции протеста на Майдане и под Офисом президента Украины.

Напомним, что Зеленский объявил о возможной попытке госпереворота 1-2 декабря. По его словам, в него пытались втянуть украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Сегодня утром правительственный и прилежащие кварталы охраняют наряды силовиков, несколько улиц перекрыты.

Также свою акцию протеста сегодня устроили предприниматели и участники организации SaveФОП.