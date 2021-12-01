"Зелена та ганебна влада": Турчинов закликав до дострокових виборів президента та Ради (відео)

Колишній секретар РНБО згоден працювати з нардепами, які входили до президентської команди, зокрема з відправленим у відставку спікером Ради Дмитром Разумковим.

Опозиційні сили мають об'єднатись, щоб достроково припинити повноваження Верховної Ради та президента України Володимира Зеленського. Про це сказав колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов кореспондентові Фокуса.на акції "Захисти Україну – зупини переворот".

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"Сьогодні кожен має прийняти рішення — або очікувати, поки все саме пройде і небезпека не загрожуватиме Україні, або пліч-о-пліч стати за Україну і працювати над оновленням цієї влади, щоб достроково припинити повноваження парламенту, президента тощо", — заявив він.

Турчинов згоден працювати з нардепами, які були близькими до Зеленського, зокрема з відправленим у відставку спікером Ради Дмитром Разумковим.

"Не бачу ніякої проблеми. Я вважаю, що вони теж боротимуться за незалежність та свободу України", – додав він.

Виступаючи на акції протесту, Турчинов говорив про неприпустимість капітуляції України шляхом переговорів Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, Україна повертається до часів експрезидента України Віктора Януковича.

Він оголосив про створення "Координаційного штабу об'єднаної опозиції", який "поведе українців на штурм зеленої ганебної влади".

Фокус веде трансляцію з акції протесту на Майдані та під Офісом президента України.

Нагадаємо, що Зеленський оголосив про можливу спробу держперевороту 1-2 грудня. За його словами, до нього намагалися втягнути українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Сьогодні вранці урядовий та прилеглі квартали охороняють наряди силовиків, кілька вулиць перекрито.

Також свою акцію протесту сьогодні влаштували підприємці та учасники організації SaveФОП.