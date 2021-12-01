"Зелю — геть": чого вимагала на Майдані "об'єднана опозиція", що протестувала (відео)

Один із спікерів акції з партії "Демократично сокира" зачитав зі сцени вимоги протестувальників, серед яких відставка Зеленського.

На Майдані Незалежності відбулася протестна акція, учасники якої виступають проти політики президента Володимира Зеленського та вимагають нових парламентських та президентських виборів. Про це повідомляє кореспондент Фокуса.

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Серед спікерів були: головний редактор "Цензора" Юрій Бутусов, керівник партії "Голос" Кіра Рудик, Юрій Гудименко, який представляє партію "Демократична сокира" та інші особи.

Гудименко зі сцени прочитав меморандум "об'єднаної опозиції", попередивши про небезпеку, яка загрожує Україні через війну з РФ та присутність російської агентури серед українського істеблішменту. Спікер протестної групи вважає, що Зеленський здійснює держпереворот, бо нібито передає повноваження глави держави своєму "фавориту" Андрію Єрмаку, знищуючи тим самим державні інституції. За словами Гудименка, Володимир Зеленський нібито збирається капітулювати перед РФ і провести з Кремлем прямі переговори.

Інші учасники мітингу говорили про необхідність "повного перезавантаження влади", відставки президента, голови його офісу Андрія Єрмака, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та іншого керівництва країни, яких учасники протесту називають "агентами впливу".

Натомість, учасники протесту заявляють, що вони проти силового захоплення влади, про що кілька днів тому попередив Зеленський.

Причини протестів

Про акцію, що планується, повідомлялося ще 21 листопада, у день восьмої річниці початку Революції гідності. Представники "Руху опору капітуляції" вимагали звільнення Андрія Єрмака, погрожуючи розпочати через 10 днів безстрокову протестну акцію за імпічмент президента. Учасники мітингу вважають Єрмака одним із відповідальних за те, що спецоперацію із затримання бойовиків із ПВК "Вагнера" було згорнуто.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, пов'язаний із т.зв. "Координаційним штабом об'єднаної опозиції", пообіцяв повести людей на штурм "зеленої ганебної влади". Турчинов каже, що згоден працювати з депутатами із президентської команди, включаючи відправленого у відставку спікера Ради Разумкова.