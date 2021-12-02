В Украине утилизируют около 700 тыс. доз AstraZeneca, — Минздрав

В Украине утилизируют невостребованные вакцины с истекшим сроком годности. Использовать их в качестве бустерных доз Министерство здравоохранения Украины не могло

По состоянию на 1 ноября в Украине оставались не использованными более 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года. Все просроченные препараты изъяли из пунктов вакцинации для утилизации. По состоянию на 26 ноября, в стране также насчитывалось около 300 тыс. доз AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Все невостребованные вакцины уничтожат, пишет журнал Фокус в статье "Третья доза. Когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустер".

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В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что приоритетом все так же остается иммунизация населения двумя дозами вакцины.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), консультирующая Минздрав, разработала ряд рекомендаций по ревакцинации украинцев. Бустерные дозы в первую очередь должны получить граждане из группы риска по профессиональным признакам, то есть медики и работники учреждений интернатного типа, но лишь через шесть месяцев после второй дозы вакцины. Прививочная кампания от COVID-19 стартовала в Украине 24 февраля, но украинцы на первых этапах прививались только препаратом AstraZeneca (он же CoviShield) и CoronaVac (с 25 марта). Интервал между первой и второй дозой для AstraZeneca составлял до 12 недель, для CoronaVac — 28 дней. По официальным данным, по состоянию на 26 апреля полный курс вакцинации в Украине прошло всего пять человек. Другими словами, вопрос бустерных доз сейчас актуален для очень узкого круга украинцев.

Подробнее читайте в статье "Третья доза. Когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустер".