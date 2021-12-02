В Україні утилізують близько 700 тис. доз AstraZeneca, — МОЗ

В Україні утилізують незатребувані вакцини з терміном придатності, що минув. Використовувати їх як бустерні дози Міністерство охорони здоров'я України не могло

Станом на 1 листопада в Україні залишалося не використаним понад 400 тис. доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня 2021 року. Усі протерміновані препарати вилучили із пунктів вакцинації для утилізації. Станом на 26 листопада в країні також налічувалося близько 300 тис. доз AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Усі незатребувані вакцини знищать, пише журнал Фокус у статті "Третя доза. Коли в Україні почнеться ревакцинація та хто першим отримає бустер".

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У Міністерстві охорони здоров'я підкреслили, що пріоритетом так само залишається імунізація населення двома дозами вакцини.

Національна технічна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), що консультує МОЗ, розробила низку рекомендацій щодо ревакцинації українців. Бустерні дози насамперед мають отримати громадяни з групи ризику за професійними ознаками, тобто медики та працівники установ інтернатного типу, але лише через шість місяців після другої дози вакцини. Кампанія з вакцинації від COVID-19 стартувала в Україні 24 лютого, але українці на перших етапах щеплювалися лише препаратом AstraZeneca (він же CoviShield) та CoronaVac (з 25 березня). Інтервал між першою та другою дозою для AstraZeneca становив до 12 тижнів, для CoronaVac – 28 днів. За офіційними даними, станом на 26 квітня повний курс вакцинації в Україні пройшло лише п'ять осіб. Іншими словами, питання бустерних доз наразі актуальне для дуже вузького кола українців.

Докладніше читайте у статті "Третя доза. Коли в Україні почнеться ревакцинація та хто першим отримає бустер".