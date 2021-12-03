Мягкая сила. Как союзники разнообразия и инклюзии помогают менять Украину

Этой осенью коалиция "Союзники в действии" провела в Киеве два значимых мероприятия — форум "БАМ!", посвященный поддержке прав человека, и награждение союзников года, отстаивающих концепт разнообразия и инклюзии в Украине. Почему эти события так значимы, зачем гетеросексуальные люди включаются в защиту ЛГБТ-движения и как самому можно менять общество, узнавал Фокус.

"Для меня понятие "разнообразие" имеет широкое значение. Я вижу разнообразие как ценность; оно приносит пользу и дает много возможностей. Я не вижу его как угрозу или проблему. Общество, где каждый человек может реализовать свои основные права и быть собой, — это более счастливое и более результативное общество", — говорит Йеннес де Мол, посол Нидерландов в Украине. 22 ноября он получил награду "Союзник года" от коалиции "Союзники в действии", став одним из победителей онлайн-голосования на сайте проекта.

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Инициативу "Союзники в действии" создали в прошлом году Тимур Левчук, директор общественной организации "Точка опоры ЮА", и Ольга Неманежина, глава "Ради Жіночих Ініціатив". Впоследствии к коалиции присоединились другие организации: "Современная женщина", "Gender Stream", "Социальное действие", родительское объединение "Терго" и организация ЛГБТ-военных.

"Мы поняли, что для того, чтобы стать сильнее, дискриминированным группам надо объединяться и выступать единым фронтом в поддержку друг друга", — комментирует Ольга Неманежина. Тимур Левчук также убежден, что темы равных прав для ЛГБТ-комьюнити и гендерного равенства взаимосвязаны и являются частью дискуссии о разнообразии и инклюзии.

"Мы решили объединить разные инициативы вокруг общих целей и задач", — добавляет директор "Точки опоры ЮА".

[ + – ] "Для того, чтобы стать сильнее, дискриминированным группам надо объединяться и выступать единым фронтом в поддержку друг друга"

В рамках инициативы второй год подряд проводится форум "БАМ!" (бизнес/активизм/медиа) в поддержку прав человека. Как говорят организаторы, мероприятие стало уникальной платформой, которая объединяет единомышленников, выступающих за гендерное равенство, разнообразие и инклюзию в украинском обществе.

"Для нас было важно не создавать узкий экспертный круг, а сделать тему прав человека доступной и интересной для каждого", — подчеркивает Ольга Неманежина. Спикерами форума становятся ученые, политики, журналисты, блогеры, селебритис, правозащитники, бизнесмены. Все они поддерживают общие ценности "Союзников в действии".

В этом году для участия в "БАМ!" пригласили и представителей различных религиозных конфессий.

"Мы хотели обсудить, как нам в целом выстраивать диалог и достигать компромиссов, чтобы потребности всех групп учитывались", — объясняет Таня Касьян, проектная менеджерка организации "Точка опоры ЮА". По словам Тимура Левчука, присутствие религиозных лидеров на форуме означает, что консервативное отношение с их стороны к ЛГБТ-теме понемногу трансформируется.

"Это дает надежду на то, что конфликты между нами будут преодолены. Мы все живем в одной стране и нам важно объединяться и понимать потребности друг друга", — считает активист.

Круг друзей

В рамках проекта в этом году впервые прошло награждение союзников — так в правозащитном движении называют людей гетеросексуальной ориентации, поддерживающих ЛГБТ-сообщество и осуждающих гомофобию в любых ее проявлениях. Голосование проходило с 24 сентября по 3 ноября, а награждение победителей состоялось 22 ноября в Киеве. Самым дружественным политиком признали народную депутатку Инну Совсун. Наиболее дружественной госслужащей стала омбудсмен Людмила Денисова, дружественной представительницей бизнеса — руководительница устойчивого развития холдинга StarLightMedia Яна Гончаренко, дружественной блогершей — журналистка и ведущая шоу "Рагулі" Татьяна Микитенко.

[ + – ] Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол стал Союзником года

В номинации "Наиболее дружественная журналистка" сразу две лауреатки — Яна Радченко, сотрудничающая с проектами "Explainer", "Неначасі" и "Повага", и Эмма Антонюк, корреспондентка программы "Вікна-новини" на СТБ. Ульяна Пчелкина получила награду как дружественная военная волонтерка, а союзником года стал Посол Йеннес де Мол. У каждого из победителей свои причины поддерживать ЛГБТ-движение в Украине, да и вклад в правозащитное движение разный. Однако все лауреаты и лауреатки премии, с которыми пообщался Фокус, подчеркивают, что без толерантного отношения и уважения к разнообразию развитие общества невозможно.

Народная депутатка Инна Совсун давно занимается вопросами гендерного равенства в стране, и логичным продолжением этой темы стала поддержка ЛГБТ-комьюнити.

"Значительная часть населения и так является союзниками/цами, просто не осознает этого"

"Для меня принципиально важно создать общество, в котором каждый человек может быть счастливым в той форме, которую он для себя выбрал", — комментирует она. Победить в номинации дружественных к ЛГБТ-политиков для нее не составило труда — из-за отсутствия конкуренции в этой сфере. Совсун стала единственной народной депутаткой, пришедшей в этом году на Марш равенства. К сожалению, ни депутаты, ни чиновники публично не поддерживают квир-сообщество: кто-то из-за консервативных взглядов, другие же боятся потерять политическое влияние. По словам собеседницы, путь, который сейчас проходит ЛГБТ-движение в Украине, похож на борьбу за равные права мужчин и женщин.

"Еще десять лет назад в парламенте не принято было говорить о гендерном равенстве, депутаты не хотели затрагивать эту тему. Сейчас все иначе. Даже если кто-то из депутатов позволит себе сексистскую шутку, то столкнется с мощной критикой в парламентском зале. Политики уже боятся сказать что-то не то. Думаю, что с защитой прав ЛГБТ будет такая же история", — комментирует она.

Как считает Яна Радченко, важно, чтобы гетеросексуальные люди становились союзниками/цами и активно высказывались в защиту ЛГБТ-комьюнити.

"Значительная часть населения и так является союзниками/цами, просто не осознает этого. Они относятся к ЛГБТ-людям без негатива, понимают ценность равных прав, но не выходят на прайды и не высказывают свою позицию публично", — говорит журналистка. Однако определять себя как союзника/цу очень важно, считает она. Это позволит создать безопасное пространство и даст людям уверенность, что их уважают и смогут защитить. По словам Яны, главный шаг для поддержки ЛГБТ-сообщества — это неравнодушное отношение.

"Не следует молчать, когда кого-то травят за его сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Надо защищать, помогать, поддерживать", — уверена она.

О том, что нельзя игнорировать оскорбление других людей, говорит и Татьяна Микитенко. Если кто-то неудачно пошутил или высказался, то иногда достаточно сказать, что это не окей, и это уже заставит говорившего задуматься о том, что он переходит личные границы и может кого-то ранить.

"Когда ситуация сложнее и есть реальная угроза безопасности другого человека, можно подойти и встать рядом с ним, чтобы показать, что он не один", — объясняет ведущая.

Стратегия win-win

Яна Гончаренко из StarLightMedia убеждена, что развитие разнообразия и инклюзии — это выигрышная стратегия даже с профессиональной точки зрения.

"Наличие в команде людей разного опыта, взглядов и убеждений помогает улучшить качество ее решений, эффективность и инновационность. Я не верю в свободу идей и творчества в культурах, где нет свободы самопроявления для отдельной личности", — подчеркивает Гончаренко. Компании, в которых не осознают этого сейчас, обязательно столкнутся с большими сложностями в привлечении и удержании талантов в ближайшем будущем, уверена она.

Чаще всего союзничество — это о простых вещах, которые могут на многое повлиять. К примеру, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, который отмечается 17 мая, Йеннес де Мол решил вывесить радужный флаг не только на здании посольства, но и на резиденции посла Нидерландов на Печерске.

"Для меня это совершенно естественно, но некоторые наши украинские друзья, наверное, восприняли это как смелый шаг, так как мы получили достаточно вопросов от СМИ по этому поводу", — признается дипломат.

[ + – ] Организаторы форума "БАМ!", посвященного поддержке прав человека

В идеале любая поддержка ЛГБТ-сообществу должна начинаться с правильной подготовки. Как говорит активистка Ульяна Пчелкина, для начала неплохо разобраться в проблематике, понять, зачем проводятся прайды и какие права в Украине отстаивают общественные организации.

"Как правило, люди очень резко и негативно о чем-то высказываются, когда не понимают сути и не разбираются в причинах происходящего", — добавляет Ульяна. Активистка уверена, что даже если в твоем окружении есть гомофобный друг или член семьи, то важно спокойно давать ему разъясняющую информацию, без агрессии и резкой реакции.

Само появление таких награждений и проведение форумов на тему равных прав говорит о том, что украинское общество меняется. Если еще пять лет назад такие дискуссии в публичном пространстве были большой редкостью, то сейчас ситуация меняется. Поддерживать ЛГБТ-сообщество уже не кажется многим украинцам чем-то зазорным или постыдным, все чаще люди становятся союзниками и заявляют о своей позиции открыто. Следующий шаг — это изменение законодательства, что позволит сделать украинское общество действительно безопасным для всех, а не только для какой-то одной его части.